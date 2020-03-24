ارتفاع الحرارة والرطوبة يبطئ من تفشي كورونا.. ولكن

2020/03/24 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….الصيف قادم مع دراسات وأبحاث علمية كثيرة، أشارت في المدة الأخيرة، إلى وجود إمكانية معززة بأدلة وقرائن، تدل بأن ارتفاع الحرارة والرطوبة يبطئ من درجة تفشي “كورونا” المستجد، ولكن لا دليل شافيا وافيا بأنه يقضي عليه نهائيا.واحدة من الدراسات، أعدها باحثون من جامعة Beihang University بالاشتراك مع نظراء لهم من جامعة Tsinghua الصينيتين، […]

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