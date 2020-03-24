المثنى تصدر توجيهاً بشأن توزيع الرواتب على الموظفين بعيدًا عن التجمعات ومنافذ التوزيع

2020/03/24 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت خلية الأزمة في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن توزيع الرواتب على موظفي المحافظة، فيما قررت الاستغناء عن منافذ التوزيع.وقال الناطق باسم خلية الأزمة في المثنى محمد حاجم الابراهيمي، في بيان تلقته “يس عراق”، “من اجل الحفاظ على سلامة الموظفين وعوائلهم من تفشي فايروس كورونا بسبب التجمعات التي تحصل عند […]

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