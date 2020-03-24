التحالف الدولي : عملنا لم ينته بعد وداعش لاتزال تشكل تهديدا كبيرا

2020/03/24 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الخارجية الأميركية بياناً بالنيابة عن التحالف الدولي ضد داعش في الذكرى الأولى لهزيمة داعش الجغرافية.



مبينة ان عمل التحالف الدولي لم ينته بعد، إذ لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديداً كبيراً.

وأشار البيان إلى أن انتصارات التحالف الدولي وشركائه المحليين على داعش، أسفرت عن تحرير ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرة داعش في العراق وسوريا، وقد عاد الكثيرون إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم بفضل مساعدات التحالف المختلفة ودعمه لعملية إعادة الاستقرار.

وجاء في بيان التحالف الدولي أن تفشي فيروس كورونا في العراق وسوريا والمنطقة أدّى إلى تعديلات مؤقتة لحماية قوات التحالف خلال هذه الفترة، بالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية.

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