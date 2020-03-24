الصحة العالمية : 85% من إصابات كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية كانت في أميركا وأوروبا

2020/03/24 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية زيادة عدد الوفيات نتيجة فايروس كورونا، حول العالم مع استمرار حالات تسجيل إصابات جديدة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إن خمسة وثمانين بالمئة من حالات الإصابة بكورونا المستجد، المبلغ عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مشيرة الى أن الزيادة الكبيرة والمتسارعة في حالات الإصابة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة قد يجعلها بؤرة الوباء، ومركزاً لتفشيه.

وعلى صعيد متصل اضافت هاريس أن المنظمة ترى بعض الامل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات خلال الساعات الماضية إلا ان الوقت ما زال مبكرا للإقرار بذلك.

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