مبادرة الشيخ الخزعلي.. اضاءة في عتمة الكتل السياسية

2020/03/24 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور المحمداوي في الوقت الذي تنشغل فيه الكتل السياسية للبحث عن المغانم والمكاسب من حكومة جدلية طال امد تشكيلها لاشهر برزت دعوة الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي لتكون ركيزة اساسية وخارطة طريق مهمة رغمانها محرجة لمن يريدون المغانم والمناصب بعيدا عن حياة الشعب.ومثلت هذه المبادرة التي دعا فيها الخزعلي […]

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