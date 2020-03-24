2020/03/24 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…اتخذت السلطات المصرية عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. حظر تجول وتعليق إضافي للمدارس لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. حظر تجول وتعليق إضافي للمدارس لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).