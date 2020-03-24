مكاتب الكي كارد والماستر كارد تدعو للسماح لها بصرف رواتب الموظفين

2020/03/24 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت مكاتب المنافذ الخاصة الكي كارد والماستر كارد، اليوم الثلاثاء، خلية الأزمة والقوات الامنية وقيادة عمليات بغداد الى السماح لها بتوزيع رواتب موظفي دوائر الدولة.وطالبت المكاتب في بيان لها اطلعت عليه “العهد نيوز”، بـ”إيلاء الموضوع الأهمية القصوى والسماح لها للقيام بصرف رواتب الموظفين سيما وان عملهم يتطلب التواجد حتى المساء في […]

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