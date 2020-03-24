أنقذوا العراق قبل الغرق والفراق

2020/03/24 | 15:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:موفق الخطاب مع تفشي وباء فايروس كورونا ربما قد ينحدر العراق لا قدر الله الى كارثة وخيمة تفوق مأساة إيران وإيطاليا وإسبانيا كما حذرت من ذلك منظمة الصحة العالمية ،...أكمل القراءة ←

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