مقاتلة الدروع للحشد تنفذ حملة تعفير لمناطق جانب الرصافة ببغداد للحد من كورونا

2020/03/24 | 15:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة تعفير وتطهير لمناطق جانب الرصافة ببغداد للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان ” الكوادر الطبية في الكتيبة الرابعة للمديرية شرعت بتنفيذ عملية تعفير وتعقيم في جانب الرصافة للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره”، لافتا الى أن الحملة

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