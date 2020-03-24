وزارة الخارجية: تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة مواطنين عراقيين من مصر

2020/03/24 | 15:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة الخارجية، الثلاثاء، عن تسيير أولى “الرحلات الاستثنائية” لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ، وذلك بعد مناشادات الجالية العراقية للوزارة باعادتهم الى ارض الوطن وسط انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان تلقته وكالة صدى، إن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم

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