اللواء 41 بالحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين

2020/03/24 | 15:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من اللواء 41 بالحشد والقوات الأمنية، الثلاثاء، مخططا إرهابيا لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين.وقال مسؤول الحركات في اللواء قاسم الكريطي في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ان “استخبارات اللواء 41 والشرطة الاتحادية حددت مضافة لداعش في تل الذهب بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين”.واوضح الكريطي ان

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