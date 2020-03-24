ما هي إمكانية العراق للسيطرة على فيروس كورونا؟

2020/03/24 | 15:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير وسط مخاوف تحول العراق إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على غرار إيطاليا وإيران والصين، بعد ارتفاع معدلات الإصابة وحالات الوفاة في البلاد، يرى مختصون ثلاثة حلول لا رابع لها للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

يقول مختصون إن عدم التزام المواطنين بحظر التجوال، سيؤدي إلى تفجر الأمور وخروجها عن السيطرة في العراق

يقول مدير شعبة المختبرات في مستشفى الكرامة بمديرية صحة الكرخ، حيدر جواد لـ"ألترا عراق"، إن "عدم التزام المواطنين بحظر التجوال، سيؤدي إلى تفجر الأمور وخروجها عن السيطرة"، لافتًا إلى أن "الصين سيطرت على الفيروس وانتقلت إلى مرحلة علاج المصابين من خلال الحجر الصحي".

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أضاف أن "المصاب الذي يتجول وسط المواطنين قادر على نقل العدوى إلى 10 أشخاص في وقت واحد، بالتالي من الممكن أن نشهد الأسبوع المقبل ارتفاعًا كبيرًا بعدد الإصابات".

وأعرب عن "مخاوفه من تضاعف الأعداد لعدم وجود أسرّة كافية في الإنعاش الرئوي، في حال وصلت الإصابات إلى أكثر من 10 آلاف"، مرجحًا "تمديد حظر التجوال إلى نهاية شهر آذار/مارس الحالي".

بالمقابل يقول أخصائي الأمراض الوبائية، وسام حسين لـ"ألترا عراق"، إن "الالتزام بحظر التجوال المفروض منذ أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومراجعة أقرب مركز صحي في حال ظهرت الأعراض على أي شخص، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة، ستمكن من السيطرة على الفيروس".

ورهن حسين تفشي الفيروس بـ"عدم الالتزام بالتوصيات وخرق حظر التجوال ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات بصورة كبيرة لا يمكن السيطرة عليها".

وأكد أخصائي الأمراض الوبائية، أن "البقاء في المنازل السبيل الوحيد للنجاة من كورونا، مع حملات التعفير التي تقوم بها المؤسسات الصحية العراقية، ستمكننا من السيطرة على الفيروس"، مرجحًا "فرض الحجر الصحي الإجباري في حال عدم الالتزام بحظر التجوال".

فرضت السلطات العراقية عقوبات مشددة على المخالفين لقرار حظر التجوال، من بينها الاعتقال والغرامات المالية

وتحث وزارة الصحة، وخلية الأزمة الحكومية المشكلة مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا، المواطنين على الالتزام بالحظر الشامل لحركة الأفراد ومنع التنقل والتجمعات، فيما فرضت السلطات العراقية عقوبات مشددة على المخالفين لقرار حظر التجوال، من بينها الاعتقال وفرض غرامات مالية.

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