طقس العراق: مفاجآت ربيعية تطرق الابواب.. منخفض جديد قادم من البحر الاحمر

2020/03/24 | 15:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقع المنبئ جوي علي الموسوي، الثلاثاء، تأثر البلاد بنشاط منخفض جوي سطحي ضعيف قادم من ا...

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