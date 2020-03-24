صالح يستقبل فريق الدعم الوطني لمواجهة كورونا

2020/03/24 | 15:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، فريق الدعم الوطني لمواجهة وباء كورونا بحضور وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "سيقدم الدعم والإسناد اللوجستي لفريق الدعم الوطني من خلال احتضان ورعاية أعمال الفريق من أجل تجاوز الأزمة وتقليل الأضرار والخسائر التي يسببها فيروس كورونا"، داعياً "المواطنين كافة من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والعشائر وكل مواطن قادر على دعم أعمال الفريق لإنجاح مهمته الوطنية".

وأضاف انه "شدد على أن التحدي يستوجب حشد الإمكانات الشعبية والرسمية كافة لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد حياة كل مواطن"، مبينا انه "استمع سيادته الى شرح من قبل وزير الصحة والبيئة عن الجهود الاستثنائية والخطط والاستعدادات الموضوعة لمواجهة الوباء".

وأكد انه "استعرض فريق الدعم الوطني طبيعة العمل التطوعي المبذول لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره من خلال دعم الجهد الحكومي لوزارة الصحة وخلية الأزمة وتقديم مستلزمات الوقاية الصحية والعلاجية".

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