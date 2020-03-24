خلية الازمة في المثنى: سيتم دفن المتوفي بكورونا حسب تعليمات الصحة وبالاتفاق مع ذويه

2020/03/24 | 15:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة في المثنى، محمد حاجم الابراهيمي، اليوم الثلاثاء، سيتم إجراء مراسيم الدفن حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة وبالاتفاق مع ذويه.

وقال الابراهيمي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم إبلاغنا رسميا بتأكيد إصابة رجل كبير بالسن بفيروس كورونا بعد وفاته علما ان المتوفى يبلغ من العمر ما يقارب ٨٠ عام وهو يعاني من أمراض مزمنة وضعف في المناعة".

وأضاف انه "سيتم إجراء مراسيم الدفن حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة وبالاتفاق مع ذويه".

وطالب "أهالي المحافظة الكرام الالتزام بالارشادات الصحية وقرارات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا وبالخصوص كبار السن والذين يعانون من أمراض متعددة".

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