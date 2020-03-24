2020/03/24 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الناس في اغلب دول العالم الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتكبير بعدما منع المؤمنون من الصلاة في المساجد خشية انتشار فيروس كورونا وابتكر الناس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... الناس تتقرب الى الله سبحانه وتعالى للتخلص من الوباء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... الناس تتقرب الى الله سبحانه وتعالى للتخلص من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).