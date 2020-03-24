محافظ اربيل: ستتم محاسبة منتهكي الحظر وعدم الالتزام تداعياته

2020/03/24 | 16:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل فرست صوفي

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