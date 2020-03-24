الخارجية العراقية توعز إلى كل سفاراتها بضرورة الالتزام بتوصيات الدول التي هم فيها

2020/03/24 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الخارجية العراقية، اجراءاتها بشأن المخاوف من اصابة عراقيين بالخارج بكورونا، فيما كشفت مواقع المصابين الحاليين من العراقيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن الخارجية أوعزت إلى كل سفاراتها وبعثاتها خارج البلاد بضرورة الالتزام بالتوصيات والاجراءات التي تتبعها الدول التي فيها.

واضاف أن الوزارة وجهت أيضا، بمتابعة شؤون الجالية العراقية عبر إنشاء مجموعات الكترونية، وتحديد أرقام هواتف عاجلة لتلقي أي اتصال او استفسار من قبل ابناء الجالية، مبينا أن القدر المؤشر للعراقيين المصابين خارج البلاد، حتى الساعة في المملكة الهاشمية الاردنية، اذ ان هناك عدد من الاصابات، والخارجية تتابع بالتفاصيل تطورات الاحداث.

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