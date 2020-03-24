وزير التجارة يؤكد العمل على توفير حصة تموينية للمواطنين في وقت قريب

2020/03/24 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، العمل على توفير حصة تموينية للمواطنين في وقتٍ قريب.

وقال العاني، إن وزارة التجارة تعمل الآن على توفير حصة تموينية للمواطنين العراقيين، حيث هنالك بعض المشاكل بسبب فيروس كورونا بسبب حظر التجوال وتوقف الدوام، في الحصول، على الموافقات وخطابات الضمان من البنوك.

وبشأن التجارة مع الدول، أكد العاني أنها مستمرة، بحسب تعليمات لجنة الأمر الديواني، وإجراءات خلية الأزمة، ويتم مناقشة إسلوب التعامل مع الدول الاخرى وكيفية فحص المواد المرسلة.

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