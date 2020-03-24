قتيبة الجبوري يدعو إلى تشكيل الحكومة من أجل مواجهة وباء كورونا

2020/03/24 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب قتيبة الجبوري الكتل السياسية إلى ترك خلافاتها جانباً والمضي باتجاه تشكيل حكومة لديها صلاحيات كاملة وبإمكانها اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة وباء كورونا.

وحذر الجبوري في بيان من أن بقاء حكومة تصريف الأعمال يؤخر إنجاز الكثير من الأمور التي تتطلب سباقاً مع الزمن في هذا الظرف الطارئ معتبرا ان مواجهة وباء كورونا مرهونة بالسرعة واتخاذ قرارات حاسمة بلا تردد مع امتلاك صلاحيات كاملة، وهذه الصلاحيات لا تتوفر في حكومة تصريف الأعمال التي عجزت عن تلبية احتياجات القطاع الصحي وخصوصاً في الجانب المالي.

وبين الجبوري أن الحكومة الجديدة يجب أن تتصرف وفقاً لصلاحياتها القانونية والدستورية وأن تأخذ على عاتقها توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها وزارة الصحة كما أن الحكومة الجديدة ستكون أمام أنظار السلطات الرقابية وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب.

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