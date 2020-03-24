صحة المثنى تعلن وفاة مصاب بكورونا

2020/03/24 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة المثنى عون هاني، اليوم الثلاثاء، وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 83 عاماً بعد أن وصل إلى مستشفى الحسين التعليمي في السماوة مساء يوم أمس.

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