محافظة عراقية تسجل اول حالة وفاة لرجل بفايروس كورونا

2020/03/24 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت محافظة المثنى عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل ثمانيني.وقال مدير عام صحة المثنى عون هاني في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “رجلا يبلغ من العمر 83 عاما توفي اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا”، موضحا أن “الرجل وصل الى مستشفى الحسين التعليمي في السماوة مساء يوم امس وهو […]

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