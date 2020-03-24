المركزي يكشف حقيقة اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق

2020/03/24 | 16:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تداولتها وسائل اعلام بشأن اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم البنك ايسر جبار في تغريدة على تويتر، ان”بعض وسائل الاعلام المحلية تداولت خبرا مفاده اعتذار البنك الدولي لمساعدة العراق، هذا غير صحيح لسببين الاول هنالك اتفاقيات […]

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