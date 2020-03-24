2020/03/24 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن 27 حالة وفاة بكورونا وشفاء 75 شخصاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن 27 حالة وفاة بكورونا وشفاء 75 شخصاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن 27 حالة وفاة بكورونا وشفاء 75 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).