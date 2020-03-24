معبر “القائم” بوابة إيران وميليشياتها لدخول سوريا دون حسيب أو رقيب

2020/03/24 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – تستمر قوافل إمداد الميليشيات الإيرانية بدخول الأراضي السورية عبر #معبر_القائم الحدودي مع #العراق، ضاربة بعرض الحائط جميع قرارات “الحكومة السورية” التي نصت على إقفال جميع المعابر

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