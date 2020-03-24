2020/03/24 | 16:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. ارتفاع عدد الإصابات الى 316 والشفاء الى 75 ووفاة 27 مصاباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع عدد الإصابات الى 316 والشفاء الى 75 ووفاة 27 مصاباً) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ارتفاع عدد الإصابات الى 316 والشفاء الى 75 ووفاة 27 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).