2020/03/24 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار أعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإنشاء مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا في المناطق الغربية للمرة الاولى منذ تسجيل الاصابة بالمرض .وقال الدليمي في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، ان “حكومة الانبار المحلية وبالتعاون والتنسيق مع دائرة صحة المحافظة والجهات الساندة الاخرى باشرت بانشاء اول مستشفى لعزل المصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعزل المصابين بكورونا.. الانبار تؤكد المباشرة بانشاء اول مستشفى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعزل المصابين بكورونا.. الانبار تؤكد المباشرة بانشاء اول مستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).