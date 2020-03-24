أول حالة وفاة معلنة جراء فيروس “كورونا” المستجد في السعودية

2020/03/24 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، وهي أول حالة تعلن عنها السعودية منذ ان ضرب الفيروس العالم.وأشارت إلى أن الوفاة لمقيم في المملكة يحمل الجنسية الأفغانية، بحسب قناة “الإخبارية” السعودية.​وأضافت وزارة الصحة السعودية أن عدد المصابين بالفيروس في المملكة وصل إلى 767، بعد تسجيل […]

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