السعودية: 205 إصابات جديدة بكورونا وتسجيل أول حالة وفاة

2020/03/24 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676.وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.? سجلت إيران 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى […]

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