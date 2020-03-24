إيران.. 122 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1934

2020/03/24 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….سجلت إيران 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 1934 وفاة، بحسب إحصاء رسمي من وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء.وأكد مسؤول بوزارة الصحة، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 24811 إصابة بالفيروس.ورغم ضخامة الأرقام الرسمية المعلنة إلا أنها تفصلها فجوة كبيرة عن الإحصائيات التي تعلنها […]

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