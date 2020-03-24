2020/03/24 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح رسمي يوضح حقيقة قيام السلطات الايرانية بطرد طلبة عراقيين

يتبع .......

بغداد اليوم- النجف

أصدرت خلية أزمة كورونا في النجف، الثلاثاء (24 آذار 2020)، توضيحاً بشأن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفايروس في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "6 حالات لعائلة واحدة ملامسة لشخص تم تسجيل إصابته بوقتٍ

بغداد اليوم - المثنى

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بوفاة مصاب بفيروس كورونا في المثنى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المتوفي هو والد احد المصابين بكورونا الراقدين الآن في وحدة العزل في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء (24 آذار 2020)، تسيير اولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، من أجل إعادة مواطنين عراقيين في مصر.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اولى الرحلات الاستثنائية غادرت مطا

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