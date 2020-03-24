الصحة تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات بالعراق

2020/03/24 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (24 اذار 2020)، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق الى 316 حالة والوفيات الى 27.

وقال الصحة في التقرير الوبائي اليومي، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع الى 316 وحالات الشفاء الى 75 ووفاة 27 مصاباً".

وأضافت، أنه "تم اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 13 حالة ووفاة 4 خلال 24 ساعة الماضية في العراق".

وكانت وزارة الصحة والبيئة أعلنت، الإثنين (23 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعو كالتالي، في بغداد الرصافة: 3 ، وبغداد الكرخ: 2، و بغداد مدينة الطب: 2 ، والنجف: 2 والبصرة: 1، ونينوى: 1، و السليمانية: 12، واربيل 10".

وأضافت "تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، و5 حالات شفاء تام جديدة (3 مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)".

وأشارت الوزارة إلى أن"مجموع الإصابات المشخصة في العراق، 266، و الشفاء، 62، وفاة، 23".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة "على الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، كما تدعو الجهات المعنية كافة بمتابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين".

وشددت الوزارة "على تطبيق ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات وتنفيذ قرار حظر التجوال".

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