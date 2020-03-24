كورونا ينجح بتأجيل اولمبياد طوكيو الى العام المقبل 2021

2020/03/24 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت الأولمبية الدولية أنها اتفقت مع رئيس الوزراء الياباني على حتمية تأجيل ألعاب طوكيو من 2020 لكن ليس بعد صيف 2021وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني ، اليوم الثلاثاء ، إنه اتفق مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لحوالي عام واحدوتحدث آبي إلى الصحفيين بعد اجتماع عبر الهاتف مع باخ وسط شكوك متزايدة حول مصير دورة الألعاب بسبب انتشار وباء فيروس كوروناوكانت طوكيو استكملت استعدادات استضافة الأولمبياد عندما بدأ ظهور الفيروس حول العالم. وبعد الإصرار لفترة طويلة على إقامة الأولمبياد في موعده اوصرح آبي مسبقا هذا الأسبوع إنه ربما لا يمكن تجنب التأجيل إذا لم يكن من الممكن إقامة دورة الألعاب "بشكلها الكامل".

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