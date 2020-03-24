ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 316 حالة في العراق

2020/03/24 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 27 شخصاً‎.‎وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى 316 حالة".‏وأضافت الوزارة أن "حالات الشفاء من الفيروس بلغت 75 حالة".‏‏ واكدت الصحة في ختام بيانها ان "حالات الوفيات بلغت 27 حالة".‏

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