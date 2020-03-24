مستشار رئيس الوزراء يوضح حقيقة اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق

2020/03/24 | 16:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح،الثلاثاء، اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق.





وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية(واع)، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك الدولي لديه مشاريع تمويل مستمرة في العراق وهناك تواصل مستمر مع هذه المؤسسة الدولية المهمة لبناء علاقات مستقبلية إيجابية".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت خبراً عن مسؤول رفيع بأن البنك الدولي أبلغ العراق عدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد بالوضع الراهن للبلاد.

وقال المسؤول ، إن "خيار الاقتراض الخارجي، كأحد وسائل الحكومة للتخفيف من الأزمة المالية غير مطروح بسبب تأكيدات وردت من البنك الدولي بعدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد في الوضع الراهن للبلاد"، مشيراً إلى أن "القرارات الأخيرة للحكومة كانت غير موفقة وأسهمت في زيادة العجز المالي".

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