تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف الاشرف

2020/03/24 | 16:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة العراقية....

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