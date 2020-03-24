الدفاع المدني يطلق حملة واسعة لتعفير مركز محافظة ميسان

2020/03/24 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان اكد محافظ ميسان ورئيس خلية أزمة فيروس كورونا علي دواي لازم، اليوم الثلاثاء، القيام بحملة واسعة لتعفير مركز مدينة العمارة.وقال دواي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “ديوان محافظة ميسان وأقسامه الخدمية والفنية وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ودائرة صحة ميسان قام بحملة تعقيم وتعفير واسعة في عموم مدينة […]

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