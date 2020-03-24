وزير الصحة يكشف الوضع الجغرافي لاصابات كورونا في العراق وسبب ارتفاع الوفيات.. ويعلن عن اجراء ميداني مرتقب

2020/03/24 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الترتيب المناطقي الذي يتكرر فيه ظهور الإصابات الجديدة بكورونا فيما كشف عن سبب ارتفاع الوفيات بالفيروس في العراق.وقال وزير الصحة جعفر علاوي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “لوحظ وجود تحسن في الالتزام بتنفيذ الحظر ومنع تنقل الافراد والمركبات في اغلب المناطق”، مشيرًا إلى […]

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