فيروس كورونا.. تسجيل 20 وفاة ونحو 800 إصابة جديدة في سويسرا

2020/03/24 | 16:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت السلطات الصحية السويسرية، الثلاثاء، بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 86.

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