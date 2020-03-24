عالم روسي: هكذا “يخدع” فيروس كورونا خلايا الجسم

2020/03/24 | 16:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف خبير بشؤون الأمراض المعدية في روسيا، عن طريقة العدوى بفيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية “وباء عالميا”.

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