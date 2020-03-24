وزارة النقل تعلن وصول ٢٨٢ مواطناً من القاهرة ضمن رحلة استثنائية

2020/03/24 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة النقل العراقية، وصول ٢٨٢ مواطناً من القاهرة إلى ارض الوطن ضمن الرحلة الجوية الاستثنائية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” ان”وصلت الرحلة الاستثنائية التي نفذها الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) الى بغداد قادمة من القاهرة (مصر) والتي خصصت لاعادة المواطنين العراقيين بينهم مرضى تلقوا العلاج في مصر بالتنسيق مع السفارة […]

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