صبحي مبارك مال الله - هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح1

2020/03/24 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله تحت ضغط تفشي وباء فايروس كورونا -19 المتجدد والذي أصبح وباء عمَّ العالم مُعرّضاً الشعوب للخطر والموت السريع بسبب فقدان العلاج، نقول تحت هذا الضغط تجري الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتحكمة والمستعصية في الكثير من البلدان ومنها العراق فضلاً عن الأزمة الرأسمالية العالمية الدورية مما أدى ذلك إلى إنهيار أسعار النفط في البلدان المنتجة والمعتمدة على ريعه، وكذلك الشلل الاقتصادي الذي أصاب ال......

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