عادل حبه - كورونا والمجتمع الاستهلاكي

2020/03/24 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه بقلم الكاتب الإيراني حميد فرخندهترجمة عادل حبهفي هذه الأيام ، وإلى جانب الانتشار الواسع لفيروس كورونا والأخبار المؤلمة عن الضحايا والصعوبات والمعاناة الاقتصادية التي سببها للناس في بلدان مختلفة حول العالم ، فإننا نشهد في كثير من الأحيان عواقب هامشية سلبية وأحياناً إيجابية.فقد تم تنقية الهواء فوق المدن الكبيرة من الدخان في الصين والمنطقة الصناعية في شمال إيطاليا.ومع تراجع السياح، توفرت ال......

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