فلورنس غزلان - متى تتوقف الخزعبلات؟

2020/03/24 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلورنس_غزلان في آخر زيارة لي للخليج العربي سألت شقيقتي عن المعالجة " بالحجامة" فقالت أنها موجودة وبكثرة وداخل عيادات معترف بها ومرخص لها من الدولة ويهرع إليها كثيرون، ومن يقوم بالعمل فيها أطباء مختصون بالحجامة، وبما أن " العطشان يركض نحو السراب"، قلت في نفسي لأجرب الموضوع، وفعلا أخذنا موعداً في كلينيك ، عند دخولي كان هناك طبيب مصري وممرضة هندية كمساعدة له، طلب إلي الاستلقاء على بطني وأحضر أدواته ورغم أنها كهرب......

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