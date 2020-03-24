توصية باستقطاع لرواتب الموظفين في العراق وتحويلها لمكافحة كورونا

2020/03/24 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة النيابية، الثلاثاء، عن رفع توصية الى الحكومة العراقية باستقطاع نسب من رواتب الدرجات الخاصة والدرجة الرابعة صعودا، وتحويلها لخلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.التوصية تضمنت استقطاع ٢٥٪؜ من رواتب الدرجات الخاصة و ٥٪؜ من رواتب موظفي الدرجة الرابعة صعودا وتحويلها الى حساب خلية الازمة الحكومية.يشار الى ان الهبوط الكبير في سعر برميل النفط ارتباطا بانتشار فيروس كورونا ونزول سعر البرميل عن 30 دولارا أدى الى مخاوف بشأن إيرادات العراق المالية ومدى تأثير ذلك على رواتب الموظفين والمتقاعدين.جدير بالذكر ان العراق يعتمد في ميزانيته المالية على النفط بصورة رئيسة بنسبة اكثر من 90% .

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