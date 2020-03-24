2020/03/24 | 16:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد كبير من أندية الدوري الممتاز و الاتحادات الفرعية تعلن رفضها لتولي اياد بنيان رئاسة الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة و سيتم إصدار بيانا بذلك

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