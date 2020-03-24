2020/03/24 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المكتب القانوني لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي توضيحا بشأن ادعاءات شخص حول مصالح الأخير في لبنان

وقال المستشار القانوني حسين الموسوي، إن شخص يدعى “صباح كناني” ليس لعلاوي أية معرفة به، ادلى بمعلومات ملفقة دون أية ادلة، ادّعى فيها بوجود شخص لبناني يمثل مصالح العائلة وهذا أمر عار عن الصحة، نافيا وجود ممثل لعلاوي داخل او خارج العراق، وليس له أي نشاط تجاري.

وأشار الى أن كناني تناول جملة مغالطات وافتراءات ضمن حملة تشويه متعمدة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام اخرى دأبت على الابتزاز، مؤكدا ممارسة حقه القانوني بمقاضاة المدعو “صباح كناني” بتهمة التشهير ونشر معلومات غير صحيحة، وتمت المباشرة بالإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار إياد علاوي القانوني يباشر بمقاضاة شخص ادعى زورا على إياد علاوي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار إياد علاوي القانوني يباشر بمقاضاة شخص ادعى زورا على إياد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).