الرئيس برهم صالح : سنقدم الدعم اللوجستي لفريق الدعم الوطني لمواجهة كورونا

2020/03/24 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع فريق الدعم الوطني لمواجهة وباء كورونا، طبيعة العمل التطوعي المبذول من خلال دعم الجهد الحكومي لوزارة الصحة وخلية الأزمة وتقديم مستلزمات الوقاية الصحية والعلاجية

وأكد الرئيس برهم صالح، أن رئاسة الجمهورية ستقدم الدعم والإسناد اللوجستي لفريق الدعم الوطني عبر احتضان ورعاية أعمال الفريق من أجل تجاوز الأزمة وتقليل الأضرار والخسائر التي يسببها وباء كورونا، داعياً المواطنين كافة من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والعشائر وكل مواطن قادر على دعم أعمال الفريق لإنجاح مهمته الوطنية.

وشدد على أن التحدي يستوجب حشد الإمكانات الشعبية والرسمية كافة لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد حياة كل مواطن.

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