العراق يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا 316 والوفيات 27 حالة

2020/03/24 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 316 حالة.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ان “عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع الى 316 حالة”.وأضافت أن “حالات الشفاء وصلت الى 75″، مؤكدة أن “حالات الوفاة بلغت 27 حالة”.( النهاية)

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