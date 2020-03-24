شرطة ذي قار تعلن اعتقال شخص قتل شقيقه شمال المحافظة

2020/03/24 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص قتل شقيقه باطلاق النار عليه شمالي المحافظة.وذكر بيان لاعلام شرطة ذي قار تلقت “العهد نيوز” انه “بناء على معلومات بوجود شخص فارق الحياة في مستشفى الشطرة اثر تعرض لإطلاق نار، تم التوجه الى محل الحادث في قضاء الشطرة منطقة الشعلة […]

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